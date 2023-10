Lapsepõlvetraumast võib täiskasvanueas saada paras peavalu

Lapsepõlvetraumasid tuleb ette suhteliselt tihti. Vähemalt iga seitsmendat Ameerika Ühendriikide last on riigi haiguste tõrje- ja ennetuskeskuse andmetel viimase aasta jooksul väärkoheldud või hooletusse jäetud. Ühtlasi väidab ligi kaks kolmandikku praegustest USA täiskasvanutest, et elas lapsena üle vähemalt ühe traumeeriva sündmuse: näiteks nägi inimene pealt vägivaldset käitumist või kaotas enesetapu läbi mõne oma lähedase.