VAATA GALERIID | Juubeliraamatu „EHH, Uhhuduur 20. Ise teed oma elu!“ esitlus tõi kokku kireva seltskonna

„Ehh, Uhhuduur 20. Ise teed oma elu!“ raamatuesitlusele tulid kokku armastatud reisisellid, kelle seiklusi erinevates maailmanurkades on võimalik olnud lugejatel jälgida ligi 20 aastat. Terve põlvkond inimesi on nende raamatute ja telesarjadega koos maailmas ringi rännanud, kuid nende populaarsus ei paista raugevat. Vaata, kes tulid esitlusele kuulama nende muljeid viimasest pikast reisist Lõuna-Ameerikasse, millest on kirjutatud ka nende viimane raamat.