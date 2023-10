ALKEEMIA PODCAST|Anneli Urge teraapialaboris arutleme isikliku arengu-ja suhtenõustajaga Tiina Tiitus elu armastuse teemadel

Kas mäletad, mis tunne oli armunud olla ja kas tead, miks see tunne tihti ajaga kaob? Kuidas õnnestub osal paaridel jääda igavesse armastusse, teistel aga mitte? Milline on elu armastus ja kas armastus esimesest silmapilgust on üldse võimalik? Saates kuuleme, mida teha, et suurendada tõenäosust kohtuda oma elu armastusega. Milline on võrdväärne suhe. Mis on pikaajalise õnneliku suhte tähtsaimad komponendid ja miks võib mõte pikaajalisest harmoonilisest suhtest paljudele isegi igav tunduda.