Alkeemia lugemisnurk | Loe katkendit Ehh, Uhhuduuri raamatust „Ise teed oma elu!“

Ja siin ta siis taas on, JFK ausammas. 2018 selle jalamil istudes ei osanud keegi enam midagi tarka öelda. Neli aastat on möödas, koht on sama ja suund on põhja. Olgem hoitud ja asugem teele. Kuna Wend meiega hetkel veel liitunud ei ole, saan öelda, et ega see Costa Rica ise meile vastu ei tule. Kui ta seda kulunud targutamist kuuleks, viskaks ta mind millegagi.

Limast väljasõit kulgeb alguses mööda sujuvat rattateed, mis on ülal kaljuplatool. Allpool paistab ka üks suurem tee, kuid loodame, et ei pea kohe väga suuri vertikaalseid siksakke tegema hakkama. Bensiinijaamas laseme rattakummid värskemat Lima õhku pilgeni täis ja tahame uskuda, et see püsib seal pikalt.

Internetiga ühendamata telefonikaart annab meile siiski aimu, mis suunas liikuma peame. Nooblim rajoon saab otsa ja ümbrus hakkab muutuma. Lima on suur linn ja siit väljasaamine on mitmetunnine projekt. Ühe energiapausi ajal ostame banaani ja Hannesele meenub, et esimest korda nägi ta oma elus banaani Riia loomaaias, kui ahv seda sõi ja tema väikese heledapäise Saaremaa poisina karjuvat ebavõrdsust võre tagant pealt vaatama pidi.

Linnaserv on juba paras slumm ja ropp ummik. Kusagil on kanalisatsioonitoru lõhkenud ja natuke maad edasi asub ilmselt mingi kondijahuvabrik, mille odöörid silme eest virvendama võtavad. Autoga siin küll liikuda ei tahaks, või mis liikuda, ummikus istuda. Meie saame vähemalt edasi vändata. Meenub laul sibidest, kel vaat läks vastu väravat (rahvuslikul viisil).

Väntamine on teatavasti päris energiarohke tegevus, kuid peale esimest märkimisväärsemat tõusu saan enda rõõmuks tõdeda, et tuleb välja küll. Oluline, nagu ikka, on hoida oma tempot ja rütmi. Liivo on paradoksi ees, sest kas oled söönud või ei ole, mõlemal juhul on pehmelt öeldes kaka olla. Täis kõhuga hakkab lisaks veel pistma ka. Halvad valikud.