Milline on sinu meelest õnnelik suhe?

„Miks sind on vaja kätel kanda, kas sul on jalgadega probleeme?“ küsin vastu. „Võta alustuseks 20 kilo kaalust alla, siis on tal kergem sind tassida,“ narrisin veel natuke edasi, mõeldes, kuidas väikeste tüdrukute vanaaegne unistus printsist valgel hobusel, kes haarab naisukese sülle ja kappab siis päikeseloojangusse, kehtib nii tugevalt ka täiskasvanueas.

Olen nõus, et väga raske on ette kujutada õnnelikku suhet, kui sa ise seda kunagi näinud ei ole, sest ema ja isa kaklesid, vanaemad-vanaisad nääklesid ning sarjasid veel lisaks su vanemaid. Jah, võid küll armuda, kuid suhte loomisel võtavad millegipärast võimust samad vanad mustrid, nagu olid kodustel.

Milline on sinu jaoks õnnelik suhe?

Tee mehed-naised enda jaoks huvitavaks

Pane tähele, et sa ei vaevleks stereotüüpide küüsis. Näe kõiki eelkõige inimestena. Tahad endale ju partneriks võrdset ja austavat kaaslast, kes näeb sind samamoodi.

Jälgi mehi, kui oled naine ja meestest huvitatud. Vaatle kõiki, ka neid, kes sulle esmapilgul ei meeldi. Neid vaata kohe eriti tähelepanelikult! Proovi näha kõiki huvitavana. Kujuta ette, milline võiks olla vaatlusaluse naine ja lapsed või milline ta ise lapsena oli. Leia enda seest see hea soe emotsioon. Võib-olla see konkreetne mees näib küll huvitav, kuid sinul pole soovi temaga koos elada. Kellelgi aga on. Küllap satub sinugi teele inimene, kellega tekib vajalik klapp.

Nõnda tegutsedes näed maailma enda ümber aina huvitavamana. Muidu võib tunduda, et kõik variandid on valed: üks on paks, teine loll, kolmas joodik, ülejäänud mõttetud, koledad, vanad, liiga noored, liiga pikad, liiga lühikesed, liiga kõhnad, liiga karvased või hoopis kiilakad. Elimineerimise meeleolus näed vaid vigu, eeldades, et sõelale peaks jääma see üks ja ainus ja õige. Aga mitte kedagi ei jää, sest näed maailma kõverpeeglis. Seni, kuni sulle tundub mõte õnnelikust suhtest igav, sa armastust ei leia. Tee see mõte enda jaoks huvitavaks.

Suhe peegeldab su uskumusi