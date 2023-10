Need neli muutust toimuvad inimesega surmalähedase kogemuse korral

Raamatu „Surmalähedased kogemused“ autor Karl Käsnapuu sõnul on surm Eesti ühiskonnas endiselt tabuteema ja seetõttu ei taheta rääkida ka surmalähedastest kogemustest - kardetakse naeruvääristamist. „Tegelikult on need lood enamasti positiivsed, sest inimesed kirjeldavad surmalähedasi kogemusi helgetena - neil on sel ajal hea ja turvaline olla,“ räägib Käsnapuu, kes on inimeste lood ka peagi ilmuvasse raamatusse kogunud.