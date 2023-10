Ärevus võib panna sind liiga vähe tegema või liigselt tegutsema

Kuigi ärevus paneb mõningaid inimesi end väärtusetuks ja suutmatuks pidama, innustab see teistes eneseimetlust ja suurusehullustust. Nii võib suurem annus ärevust tekitada sulle tunde, et oled täielik kõigeteadja. Sul võib tekkida veendumus, et sulle pole Nobeli preemiat antud ainult lakkamatu halva õnne ja asjatundmatute töökaaslaste tõttu. Veidi mõõdukama ärevuse juures võid sa lihtsalt arvata, et tead universumi tõdesid ja et kõik, kes mõtlevad, tunnevad ja käituvad teistmoodi kui sina, on lihtsalt eksiteel või asjadest valesti aru saanud. Ja sinu ülesandeks on nad joonde seada.