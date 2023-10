Spordibioloog: laste vaimset tervist parandab igasugune liikumine

„Sõna sport on liiga kitsendav. See, mis omab positiivset mõju, on kehaline aktiivsus. Spordis on muidugi alati olemas võistluskomponent, mis kindlasti motiveerib seda tegevust kordama ja loob teatud koostööd. See mõjub sotsiaalpsühholoogilisele elemendile vaimses tervises kindlasti hästi,“ sõnas Port saates „Terevisioon“. Hiljutistele uuringutele toetudes uskus ta seeläbi, et liikuvam eluviis muudaks maailma vaieldamatult paremaks kohaks, eriti lastele.