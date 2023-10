NÄDALA TAROSKOOP 23.-29.10 | Toimuvad olulised sündmused ja tähendusrikkad kohtumised

Nädala kaartideks on ülempreestrinna ja karikate üheksa. On saabunud aeg, kus vaatad rohkem sissepoole, kuulad oma hinge juhatust ja oskad näha märke, mida universum sulle saadab. Suurem ühendus kõiksusega ja iseendaga laseb sul liikuda endale parimal võimalikul teel. Oskad näha sündmuste ja inimeste tähendust, mis või kes sinu ellu satuvad. Nii saad kogeda elu kõige värvikamalt, täiuslikumalt ja tummisemalt. Julge astuda välja tuttavalt rajalt ja mugavustsoonist. Kui tunned, et miski tõmbab enda poole, siis ära jäta seda tähelepanuta.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Nädala kaardiks on müntide viis. Nüüd on oluline, et sa näeksid suuremat pilti, mitte ei keskenduks ainult igapäevaelu raskustele ja ette tulevatele takistustele. Praegu on olemas oht, et kõnnid mööda millestki väga heast ja olulisest, kui oled keskendunud vaid negatiivsele.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku kuu. Praegune aeg muudab sind tundlikuks ja intuitiivseks. Pinnale kerkivad emotsioonid ja alateadvuse varjatud saladused. Võid tunda, kuidas sinu meeleolud kõiguvad ja kalduvad ühest äärmusest teise. Selleks, et mitte lasta end tunnetekeerisel kaasa viia, tuleb sul leida endas rahu ja kannatlikkus, mis laseks sul näha ja tunnetada asjade ning olukordade tõelist tähendust.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab erak. Nüüd pead leidma võimaluse, et aktiivsest elust mõneks ajaks tagasi tõmbuda, puhata ja mõtteid koguda. Sinu elus toimub nii mõndagi, millele pead oma tähelepanu ja aega pühendama, kuid kõige tähtsam, millega sul nüüd tuleb tegeleda, on sinu enda soovid ja ootused töö, tervise raha ja pere osas. Sa vajad aega, et oma mõtteid koguda ja edaspidiseks plaanid paika panna. Vaid nii saad teadlikult ja tulemuslikult edasi liikuda.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on poodu. Sinu jaoks on nüüd asjad pea peale pööratud. Puutud kokku enda jaoks uudsete oludega ning see lööb sinu tavapärase elukorralduse sassi. Ära lange masendusse, sest tegelikult ei ole midagi hullu juhtunud. Anna endale aega kohaneda ja oska näha suuremat pilti, ning märkad, et paanikaks pole põhjust.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku mõõkade üheksa. Sinus on sisemised kahtlused ja hirmud, mis ei lase öösiti magada ning teevad sind närviliseks ja kergesti ärrituvaks. Mõtle hoolega järele, mis sind häirib ja kas saad kohe midagi ette võtta, et seda olukorda oma elus muuta. Kas need on tõesti välised faktorid või oled sa ise sisemiselt harmooniast ja tasakaalust väljas.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)