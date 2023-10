ALKEEMIA PODCAST|Anneli Urge teraapialabor|„EHH, UHHUDUUR 20. Ise teed oma elu!“

Kas oled märganud, et põnevad asjad hakkavad juhtuma siis, kui suurelt teelt maha keerad? Kas aga alati julgeme kogu seda põnevust oma ellu lubada? Tagajärgede osas valitseb ju teadmatus ja alahoiuinstinkti ajel kipume ikka jääma turvalise ja äraproovitu juurde, teadmata, et siinsamas, nurga taga, võib avaneda sootuks uus maailm. Raamatu „Ehh, Uhhuduur 20. Ise teed oma elu!“ (Pilgrim 2023) autorid soovivad oma elu jalgrattasadulas ümber maailma seigeldes ägedamaks muuta. Aeg-ajalt tekib neil vastupandamatu soov reaalsus õlgadelt maha raputada. Senisest minastki võib villand saada ja elujaatust otsitakse endast väljastpoolt. Taipamine, et kõik siin elus on enese teha, võtab kogenud reisisellidki esialgu pisut kohmetuks.