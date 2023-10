Vastamata armastus on kui kättesaamatu unelm

Oi, kui valus on armastus, millele vastust ei tule! See on igatsus kuubis, elu suurim narrimine. Unelm on justkui su nina all, aga ometi kättesaamatu. On neid, kes lähevad eluga vaevaliselt edasi, kuid teisigi, kes valivad järgmiseks sammuks redutada sõbratsoonis, et olla ootel, kui armastatu peaks imekombel neile võimaluse andma.