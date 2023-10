Alkeemia lugemisnurk | Eesnäärmehaigused ja alakeha vaevused

Eesnääre areneb välja puberteediajal ja sellest perioodist alates peab arvestama, et sisuliselt kõik kuse-sugutrakti põletikud mõjutavad alati ka seda organit. Erinevalt naistest ei ole meestel puberteedist kuni küllalt kõrge vanuseni seetõttu ka isoleeritud põiepõletikke, vaid peaaegu kõik põiepõletikuna väljenduvad haigused on oma sisult rohkem või vähem varjatult kulgeva kroonilise eesnäärmepõletiku ägenemised.

Kroonilist prostatiiti iseloomustab haiguse pikaajaline kulg, kus suhtelise heaolu perioodile võib järgneda erineva raskusastmega vaevuste ägenemise periood. Tüüpiline on vaagnapiirkonna valude ja peamiselt just ärritustüüpi kusemishäirete kooseksisteerimine.

Prostatiidi kõige iseloomulikumad kaebused on harva päris valu tasemele jõudev püsiv ebamugavustunne ala-keskkõhus, põiepiirkonnas, munandi ja pärasoole vahel (perineumil) ja peenises, aga ka ebamugavustunne kusemise ja/või seemnepurske ajal või järel.

Kusemishäiretest on prostatiidile iseloomulikumad sagenenud kusemine, pakiline kusemisvajadus ja öine kuselkäimine.

Lainetava haiguse kulu taga võib olla see, et ägenemine tekib siis, kui vaikselt kulgevale kroonilisele põletikule lisanduvad uued ärritavad või haigust võimestavad tegurid. Need ägestavad tegurid võivad pärineda nii inimese seest kui väliskeskkonnast. Tüüpiliselt võib haiguse ägedaks muuta mõni viirushaigus või ka muu üldhaigestumine. Samasuguse mõjuga võib olla akuutne või krooniline alkoholi liigtarvitamine.