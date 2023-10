Just see on partnerivaliku puhul inimeste jaoks ülioluline!

Lõhn on ürgne infokandja. See on nii loomulik, et me isegi ei märka, kuidas see meid igapäevaselt juhib ja aitab. Tegemist on ühega neist meeltest, millest tunneme puudust alles siis, kui see kaob. Paljud said lõhnameele olulisusest aimu COVIDi tüsistuste tagajärjel.

Kindlasti oled märganud erinevaid aroome ka oma kehal. Näiteks on naiste rindade alt tulev lõhn erakordselt ainulaadne, isegi magus – seda selleks, et beebi leiaks õige koha võimalikult kiiresti üles. Emad jällegi teavad, kui mõnus on süles istuva beebi juukseid pealaelt nuusutada.

Ka oma mehe higilõhn erineb võõraste meeste omast. Lõhnakeel on kõnekas ka meestele. Lisaks muule võib see olla mehe jaoks oluline informatsioon naise ja ta potentsiaalsete järglaste tervise kohta. Isegi kui te pole enam selles eas või lihtsalt ei mõtle lastesaamisele, siis keha teeb neid „märkamisi“ kogu aeg ja automaatselt, igaühe puhul, keda kohtate.

Teadlaste poolt läbi viidud higise T-särgi uuringu kohaselt tõmbab naisi just nende meeste poole, kelle geeniprofiil täiendab nende endi vastupanuvõimet erinevatele potentsiaalsetele haigustele. See tähendab, et lõhnameel peaks justkui aitama vältida pärilikke haigusi, et tuua ilmale tugevaid ja terveid järglasi.

Lisaks kõige sobivamale geenikombinatsioonile, mis on seotud kehaliste omaduste ja võimetega, peilib nina välja ka kõige sarnasemate arusaamadega partneri. See on üllatav, sest tegemist ei tohiks olla füüsilise parameetriga – mõtted ja arusaamad ju ei lõhna!

Samas on see oluline, sest vähemalt üks uurimus, kus osales üle 1500 paari, on näidanud, et õnnelikel paaridel kattuvad arusaamad, väärtused, uskumused ja isegi isikuomadused ligi 86% ulatuses.

Autor: Tiina Tiitus