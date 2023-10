Varjatud viha kena inimese kooriku all

Sellise käitumise taha peitub sageli varjatud viha ehk. Meele teeb mõruks see, mille kaaslane ütlemata jätab ja see kuidas ta oma sõnumeid edastab. Peale temaga suhtlemist on tunne, et sulle on „sisse sõidetud“, „ära pandud“, sind on petetud või sa oled milleski süüdi. Eriti keeruliseks muudab varjatud ja väljendamata viha lähisuhted. Mõistmine, et su abikaasa või vanemad kasutavad sinuga suheldes passiiv-agressiivseid taktikaid, võib olla üsna kurvastav kuid samas ka valgustav.

Kuidas passiivne agressiivsus tekib?

Vihatunne ei ole inimesele antud ilmaasjata. Vihal on meile konkreetne sõnum. Viha on eluterve nähtus, mis annab märku sellest, et su isiklikke piire on rikutud või sinu vajadused on täitmata. Viha annab füüsilist ja vaimset jõudu, et olukorda muuta. Mõõdukal hulgal viha tunda ja seda inimlikus, mitte-agressiivses vormis väljendada on täiesti normaalne.

Passiivne agressiivsus tekib järjepidevalt viha peites ja maha surudes. Paraku kujuneb see enamasti välja lapsepõlves lähedaste inimestega suheldes ning nende käitumist matkides. Viha tajutakse kui võimast, mittesoovitavat ja destruktiivset emotsiooni, mida on iga hinna eest vaja vältida. Siirast viha väljendav laps saab vanematelt karistada ning tunneb, et armastus tema suhtes väheneb. Tekib hirm hülgamise, eraldatuse ja üksinduse ees. Laps järeldab, et viha väljendamise tagajärjel armastavad vanemad teda järjest vähem, järelikult tuleb seda vältida. Viha muutub keelatud tundeks.

Kuid ega viha alla surudes ja ignoreerides kuhugile ära ei kao! See koguneb ning hakkab välja immitsema passiiv-agressiivses vormis läbi virisemise, vihjamise, lapsiku trotsi ja jonnimise, tegematajätmiste ja hilinemiste ning sarkastiliste sõnumite kaudu. Viha varjamine on omamoodi ellujäämismehhanism. Avalõigus kirjeldatud inimesed ei ole sageli oma käitumise omapärast teadlikud. See on nende viis saada elus seda, mida neil on vaja. Nad on sellise käitumise elu jooksul õppinud ja muud moodi ei oska.

Kuidas peidetud viha ära tunda?