Marii Parts: ma ei oota rahu saabumist, ma teen ise endaga rahu

Miks manööverdada, kui võime sõita otse? Ja kas adrenaliin, mida me selle käigus gaasipedaali vajutamisest ja puhtuse rüvetamisest saame on väärt mudas kinni istumist ja lõhkumist, mis selle tulemus saab olema?

Ma võtan vastu vaid siis kui tean, et minus on piisavalt, et tagasi anda.

Ma arendan ennast iseenda pärast, mitte selleks, et olla ahvatlevam, parem mängur või kõige uhkem trofee seinal. Sest ma tean, et trofees puudub hing ja ahvatlustes ehedad värvid.

Ma julgen olla mitte tahetud, sest kõige tähtsam on see, et ma soovin iseendaga elu lõpuni üheskoos olla nii, et mul on hea ja kerge.