Suhe kui töö

Johan rääkis, et armastab Kaiat ja jumaldab oma lapsi, kuid ta ei kannata naisepoolset kontrollimist ja kamandamist. Inimesena polnud Kaia tema jaoks just väga huvitav, ka seksuaalne tõmme oli kehvake. Kodus oli Kaiast õhk paks ja Johan pidi pidevalt valvel olema. „Mida ma tegema pean? Ma tahan, et kõigil oleks hästi, ka minul,“ küsis ta. „Sa pead tegema seda, mida sina tahad, ja minema sinna, kus sul on kõige huvitavam. Mis see on, mida sa kõige rohkem tahad?“ uurisin vastu. „Ma tahan olla vaba ja teha, mida tahan. Mul on väga palju plaane,“ vastas Johan. Üle tema näo vajus lai naeratus. Ta ütles, et olen esimene inimene, kes on teatanud, et ta võib teha, mida tahab.