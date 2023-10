Läbipõlenud lapsevanemad otsivad abi ChatGPT-lt

Huvitav, kas heaolu loomiseks piisab, kui heana välja paista? Näiteks kui hinges tühja tuult ja tusa kandev inimene püüab näida ja tegutseda hea inimesena, kuid hea ei sünni temast. Väljaspoole nähtav on matkitud ning kopeeritud rühmakäitumine ja paistab teistele heana. Kas sellest piisab?

Näiteks on lapsevanemal täiskasvanuna palju probleeme. Neist suurem osa on seotud tööga. Paraku võibki ta tänu töisele sissetulekule üleüldse mingit peret omada. Võib-olla kasvas ka ise rõõmutumal ajal või kaledas keskkonnas. Edukus ühiskondlikus mängus eeldab täiskasvanu rollilt paindlikkust, nähtamatute tantsuliigutuste kaasategemist või vähemalt matkimist. Parima kurjategija omadus on teadupärast see, et teda ei oska keegi kahtlustada.

Ent hoidugem sissejuhatavale küsimusele vastust otsides liigsetest värvingutest. Piirdugem pelgalt hea lapsevanema näilisusega. Paistab, et sellele küsimusele vastust ei otsita. Pigem üritatakse leida nutikamaid tegutsemisviise. USA ajakirjanduses tõstatuski teema uudsest tööriistast. See võimaldab väsimuse ja läbipõlemisega võitlevatel lapsevanematel hoida ja jätta isegi mulje, nagu hoolitseksid nad oma võsukeste eest varasemast paremini.

Näiteks võib vanemaid tabada kivistav stress, kui nad avastavad kalendris, et lapse sünnipäevani on vaid loetud päevad. Tal pole aga aimugi, mida kinkida ja kuidas korraldada pidupäeva nii, et temast jääks siiski hea ja hoolitseva vanema mulje. Hea vanema sõnumit on vaja levitada oma lapsest kaugemale, soovitavalt teiste laste vanemateni. Appi tuleb uudne tööriist, mis koostab paari sekundiga ülevaate sisustusideedest koos nimekirjaga külalistele pakutavatest põnevatest, kuid lihtsalt valmistavatest suupistetest ja jookidest. Nii nutikate ideedega, et nende peale poleks ise tulnudki. Nüüd saavad aga kõik teada, kui fantastiliselt tubli ja leidlik on pidu võõrustanud lapsevanem.