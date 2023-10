NÄDALA TAROSKOOP 16.-22.10 |Jälgi hoolega elu poolt saadetud märke, intuitsioon juhatab sind õigesse suunda

Nädala võtab kokku sauade viis. Võid kergesti sekeldustesse sattuda ning tunned, et sinu teel on takistused, mis ei ole küll ületamatud, kuid kulutavad mõttetult sinu aega ja energiat. Katsu asju mitte liigselt südamesse võtta ning leia üles võimalus lahendada ette kerkivaid probleeme pigem mänguliselt. Katsu võtta seda kui kannatlikkuse õppetundi.

Tervise seisukohalt on nüüd oluline tegeleda küsimustega, mis tekitavad sinus ärevust ja muret. Kui sa tunned, et mingid teemad on sulle juba aastaid peavalu valmistanud, siis tuleks nende lahendamisega tegeleda. Mida enam sa neid endas alla surud, seda rohkem tekitad oma kehasse pingeid, mis võivad lõpuks avalduda füüsilist keha puudutavate terviseprobleemidena.

Suhete osas võib ees oodata üllatusi pakkuv periood. Nüüd ilmnevad nii mõnedki nüansid, mis võivad sinu suhtestaatust muuta. Varjatud teemad tulevad päevavalgele, inimesed paljastavad oma tõelise pale ja ilmnevad uued teadmised, millel on sinu suhete arengutele väga oluline mõju. See ei pruugi tähendada sugugi midagi halba. Loomulikult võib see kaasa tuua ka negatiivseid emotsioone, kuid pikas perspektiivis on teadmistel vabastav roll. Tõeline lähedus saab tekkida ainult läbi aususe.

Nädala kaartideks on maailm ja mõõkade kümme. Sinu ees on valla mitmed võimalused, kuidas oma elu muuta. Võid kogeda nii võidukaid kordaminekuid kui ka valedest valikutest tingitud meelehärmi. Kõik on kiires muutumises ja sinu otsusest sõltub see, kas asjad liiguvad edasi sujuvalt ja positiivseid lahendusi toovalt või takerdud aina keerukatesse olukordadesse, millest välja pääsemine näib üha raskem ja raskem.

Nädala võtab kokku müntide seitse. Nüüd on käes periood, kus pead pisut aja maha võtma ning tegema reaalsuskontrolli. Sa oled õigel teel ja sinu tegemised liiguvad ülesmäge, kuid hetkel võib ette tulla mõningane seisak. Ära satu paanikasse! Kasuta praegust nädalat, et tõmmata hinge, teha kokkuvõtteid või plaane tulevikuks. Ära kiirusta midagi tagant, sest nii rikuksid vaid asjade loomulikke arenguprotsesse.

Nädalat iseloomustab sauade paaž. Kui oled olnud mõne aspektiga oma elus rahulolematu, siis just nüüd on saabunud õige aeg teha muutusi. Sulle ulatatakse ka väljastpoolt abikäsi - saad enda jaoks huvitavat informatsiooni, mis lihtsustab sul edasiliikumist ja valikute tegemist. Tunnetad, kuidas on hakanud toimuma positiivsed arengud ning see süstib sinusse optimismi ja teotahet.

Nädala energiad võtab kokku mõõkade paaž. Praegu tunned, et sinus on palju energiat ja see võimaldab sul tegutseda aktiivselt ning omandada uusi kogemusi. Kuna soovid, et kõik toimuks kiiresti, tõhusalt ja tulemusrikkalt, siis võib suhtlemine kaaslastega kohati pingestuda, kuna kõik ei haara asju lennult, nagu sina. See ei tähenda, et peaksid oma eesmärkidest loobuma, kuid natuke mängulisemalt ja vabamalt tasuks ellu suhtuda küll.

Nädala kaardiks on ülempreester. Nüüd on sinu jaoks väga oluline järgida oma sisemisi väärtushinnanguid. Julge ennast usaldada ja käitu nii nagu sinu süda ütleb sulle, et on õige. Võid tunda ka tugevat tõmmet vaimsete teemade poole. Usalda oma vaistu, sest sinu intuitsioon ütleb sulle, mida sinu hing ja keha praegu kõige enam vajavad.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab karikate seitse. Sul on suured unistused ja kõrged ootused, kuid sa ei suuda neid hetkel ellu viia ühel lihtsal põhjusel - sinu lootused ei põhine reaalsusel, vaid on suuresti illusioonid. Selleks, et tõesti midagi muuta, pead sa oma plaanid paika panema realistlikult ning hakkama vägagi plaanipäraselt ja organiseeritult tegutsema.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaardiks on keisrinna. Nüüd tegeled oma keha ja vaimu vajaduste eest hoolitsemisega. Kuula oma keha, sest just nii saad kõige paremini aimu, millest sa oled puudust tundnud. Nüüd on aeg tegutseda ja lubada oma ellu õrnust, harmooniat, seiklusi, armastust ja teisi häid tundeid, mis vahepeal pole sinu elus just esiplaanil olnud.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab sauade kümme. Nüüd pead aga endale armu andma, ning tunnistama, et sa vajad puhkust. Sulle on vaja vaimset ja füüsilist rahu, et saaksid end välja lülitada, enda elu üle järele mõelda ning leida taas turvalise jalgealuse ja stabiilsuse. Sa tahad alati olla kõiges parim, kuid isegi parimad peavad vahepeal lõõgastuma ja juhtme seinast välja tõmbama.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku tugevus. Sel nädalal tegeled teemadega, kus pead mängu panema oma vaimse ja emotsionaalse tugevuse. See võib tähendada nii rasked jutuajamisi mõne töö- või eraeluga seotud teema osas, kui ka julgust näidata välja oma tõelisi tundeid. Selleks, et julgeksid olla tõeliselt sina ise, koos oma nõrkuste ja vigadega, pead vahel kogu oma sisemise jõu kokku võtma. Kuid olles seda teinud, leiad alati, et asi on seda väärt. Sest vaid nii saad sa liikuda edasi oma tõelisel südamega rajal.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab mõõdukus. Nüüd paneb elu sind olukorda, kus pead leidma tasakaalu ja harmoonia oma elu erinevate valdkondade vahel. Kui oled oma energiat panustanud ainud ühte kindlasse kohta ning jätnud kõik muu hooletusse või tahaplaanile, siis nüüd hakkavad kõik need teemad endast märku andma. Võta vajadusel aeg maha ja leia oma sisemine rahu. See on kõige algus. Sealt edasi saad juba oma elu rahuliku pilguga vaadata ja teha õigeid otsuseid tuleviku tarbeks.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaardiks on mõõkade kolm. Saabunud nädal nõuab sult enda vastu äärmiselt aus olemist. Sinu ette kerkivad minevikust pärit probleemid, mis on jäänud lahendamata ning kipuvad sinu elus mustrina korduma. Kui võtad end kokku ning julged faktidele näkku vaadata, siis suudad end mineviku taagast lahti murda ja selle selja taha jätta.

Ilusat nädalat!