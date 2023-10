Teisele omaenda mahasurutud omadusi projitseerides ja neid siis nende eest kritiseerides eitad sa iseennast

Intiimsuhted sunnivad meid võtma omaks seda, mida me endas eitame; me ei saa lõputult varjata soovimatuid iseloomujooni, mida me avalikkuse eest veel suudame peita. Meeldib see meile või mitte, need omadused on osa puuduvast minast ja terviklik olemiseks peame me need omaks võtma ning endaga integreerima. Meie terviklikkuse – täieliku mina – hulka kuulub ka vari. Mul endal ei olnud omal ajal masenduses ja kurbade inimeste suhtes üldse kannatust. Ent ometi tõin oma ellu pidevalt kurbi ja melanhoolseid inimesi. Ühe teraapiaseansi käigus, kui ma rääkisin parajasti oma elust üldiselt, rabas terapeut mind küsimusega, kui kaua ma juba depressioonis olen olnud. Mitu nädalat oma depressiooni eitanud ja kaalunud isegi terapeudi juures käimist tema ootamatu diagnoosi tõttu lõpetada, otsustasin tema teooriat põhjalikumalt uurida, et saaksin talle tõestada, et ta eksib.