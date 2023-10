Loomakaitsjad üle Euroopa kutsuvad Euroopa Komisjoni presidenti üles toetama demokraatiat

2020. aastal võttis Euroopa Komisjon (EK) kohustuse vaadata läbi loomade heaolu käsitlevad õigusaktid osana „Talust taldrikule“ strateegiast , kuid kuna poliitilise ametiaja lõpuni on jäänud vaid loetud kuud, teatas Euroopa Komisjon, et avaldab vaid ühe neljast, täpsemalt loomade transporti mõjutava ettepaneku, jättes miljonid loomad kaitseta ja kodanike üleskutsed tähelepanuta. Kuna kehtivaid õigusakte ei ole üle kahe aastakümne läbi vaadatud, on kehtivad eeskirjad aegunud ja ebapiisavad, et tagada ka elementaarne loomade heaolu Euroopas.

Lubatud ettepanekute hulgas peaks Euroopa Komisjon avalikustama oma tegevuskava puuride järkjärguliseks kaotamiseks, vastuseks 1,4 miljonile kodanikule, kes on nõudnud nende keelustamist läbi kodanikualgatuse „End the Cage Age“ ehk „Lõpp puuriajastule“. Eestis aitas allkirju koguda Loomus .

„Euroopa, sh Eesti, kodanikud on rääkinud ja vastutustundetu on neid ignoreerida. Viimane aeg on aegunud ja puudulik loomakaitse tuua tänapäeva,“ kommenteeris Loomuse kommunikatsioonijuht Farištamo Eller, kes esindas üritusel Eestit. „Puurivabadus on oluline vaheaste, et panna asjad kiiresti õiges suunas liikuma. Vägivald, mida loomad igapäevaselt taluvad, ei tohi olla toidusüsteemi toimimise alus.“