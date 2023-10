Valged kääbustähed võivad paljastada tumeaine olemuse

Üks lootustandev võimalus on püüda tähele panna, et kui tumeda aine salapärased osakesed lagunevad, siis milleks nad lagunevad. Mõnede mudelite järgi võivad tumeda aine osakesed omavahel põrkudes laguneda muu hulgas ka täiesti tavalise aine osakesteks.

Nüüd on rühm teadlasi eesotsas Javier Acevedoga Ameerika Ühendriikidest Stanfordi Ülikoolist käinud välja mõtte, et tumeda aine lagunemissaadusi on võib-olla võimalik avastada, kui uurida selle pilguga valgeid kääbustähti.