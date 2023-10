ALKEEMIA PODCAST|Anneli Urge teraapialabor|Külaliseks on anomaaliate uurija Igor Volke

Igor Volke jaoks on ajastu tähtsaim küsimus teadvusest ja aja rollist. Prantsuse anomaaliate uurija Jacques Vallee’ on öelnud, et nähtus, mida me põhjalikult ei mõista, üritab panna meid paremini aru saama aja ja ruumi olemusest.

Enam pole küsimus selles, kas maavälised on olemas. Kanada kvanfüüsik Deep Prasad väidab oma isiklike kogemuste põhjal, et need eluvormid on osa Looja liigist. Nad on millestki võimsamast kui mateeria. Nad on hüperintelligentsed, mängurlikud olendid, kes on mõjutanud kõiki inimkultuure, ilmudes taustal, innustades meid unedes, ärkvelolekul, muutunud teadvuse seisundites läbi kogu meie ajaloo.

Igor Volke klassifitseerib oma raamatus anomaalseid keskkonnanähtuseid: valgusnähud ehk energofoorid, tundmatud lendavad objektid e UFOd, psühholoogilised ja psühhosomaatilised anomaaliad ehk kohtumised tulnukatega, poltergeistid ja rohuringid.

Uurime, mida siis ikka meie eest varjatakse ja kes sellest kasu saab?

David Grush – USA kõrge luureohvitser süüdistab ametivõime, et nad varjavad rahva ja rahvaesindajate eest materjale, mis puudutavad maaväliste tehnoloogia valdamist, selle alusel uue tehnoloogia arendamist, pilootide surnukehade varjamist. Väidetavalt on olemas maaväline bioloogiline materjal.

Podcastis kuuleme, kas ja kuidas on maavälised sekkunud maailmapoliitikasse ja mõjutanud sündmuste kulgu Kuuba kriisis, Hiroshimas ja Nagasakis, Ukraina sôjas, kus reaalne tuumaoht on meil igapäevaselt foonil.

Kuuleme ka kas ja kuidas edeneb inimkonna koostöö tulnukatega. Väidetavalt on USA presidendid Eisenhower ja Trump maavälistega kohtunud ja arengukavasid arutanud. Iisraeli kosmoseluure ülema, teadustedoktori ja armeekindrali Haim Eshed’i väitel ei lubanud maavälised aga Donald Trumpil avaldada nendega koostöö fakti, kuna meie arusaamad maailmakõiksuse ülesehitusest ja ülesandest on veel algelised ja puudulikud. Miks see nii on, selgitab Igor Volke.

KUULA ALKEEMIA PODCASTI:

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00