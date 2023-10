ALKEEMIA TAROSKOOP OKTOOBRIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise valdkonnas?

Tervis. Nüüd on väga soodsad tingimused selleks, et suudaksid oma vaimse ja füüsilise tervise viia kõrgpunkti. Kui ise vähegi pingutad ja enda eest hoolitsed, suudad ära hoida potentsiaalsed tervisehädad ning leevendada ka neid, mis on varem külge hakanud. Eriti hästi mõjub liikumine värskes õhus.

Armastus. Südameasjades ootavad ees positiivsed muutused. Kui praegune suhe on juba mõnda aega vindunud või lihtsalt halli argipäeva alla mattunud, siis nüüd tulevad paremad ajad. Vahepeal pisut jahtunud tunded soojenevad taas täielikult üles. Kui oled vallaline, siis leiad kellegi, kes pakub sulle piisavalt huvi, nii et tabad end tema peale tihti mõtlemast. Tundub, et sel korral on huvi vastastikune.

Tervis. Sa oled leidnud just sellised tegevused, mis toetavad sinu vaimset ja füüsilist tervist. Kui mõni tervisehäda juhtubki endast märku andma, siis tasub üle vaadata oma emotsioonid ja mõtted. Sinu füüsiline heaolu sõltub väga palju sellest, kui piirangute- ja kompleksivaba on meel.

Küllus. Tööalaseid tegemisi, suhtlemist ja asjaajamist paistab olevat palju. Samas tunned, et sissetulekud kipuvad viimasel ajal olema väiksemad kui väljaminekud. See teeb sind veidi ärevaks ja paneb kohati muretsema. Kui vaatad rahulikult oma kulud ja tulud üle, saad parema ülevaate ja näed, et asjad pole tegelikult sugugi nii halvad, kui endale ette kujutasid.

Armastus. Südameasjades ootab ees väga põnev aeg. Saad nautida austajate tähelepanu ja süütut flirti, mis ehk küll ei arene kindlaks ja elukestvaks suhteks, kuid ometi toob sära silmadesse ja pakub midagi hingele. Kui oled juba suhtes, peaksid olema tähelepanelik, et mõni tekkinud austaja ei kipuks sinu ja su kallima vahele tükkima. Vallalistel on sel kuul igati soodne luua uusi tutvusi ja armuda.

Tervis. Sul on tihtipeale komme asetada teiste vajadused enda omadest ette. See aga jätab sind ennast tagaplaanile ja nii võivad tekkida tervisehädad. Nüüd on oluline see, et võtaksid teadlikult käsile enda poputamise ja enda eest hoolitsemise. Kui su endaga on kõik korras ja hästi, saad ka teisi aidata.

Tervis. Enesetunne on üldjoontes hea, kuid kui sa ei ole ise tähelepanelik ega hoolitse enda eest, võib tulla mõningaid tagasilööke. Võta endale teadlikult aega, et puhata ja juhe täielikult seinast välja tõmmata. Sa vajad väikest restart’i, mis annaks uue hingamise ja motivatsiooni edasiliikumiseks

Armastus. Kui juba oled suhtes, siis liiguvad asjad sinu jaoks positiivses suunas. Sa veedad rohkem aega koos oma kallimaga, mis lähendab teid hingeliselt. Praegune aeg on hea ka selleks, et saada üle väikestest muredest.. Kui oled vallaline ja vaba, peaksid nüüd hoolega ringi vaatama, armastuse energiad on liikvel ning sinu võimalik kallim juba sinu suunas liikumas. Hoia silmad lahti ja ole valmis uuteks tutvusteks.

Küllus. Tööasjades saad tõestada oma praktilisi oskusi ja võimeid. Oled hästi kannatlik ja loomisvõimeline ning samal ajal keskendud piisavalt ka detailidele, mis pikemas plaanis hakkavad olulist rolli mängima. Läbisaamine töökaaslaste ja koostööpartneritega on samuti suurepärane just tänu su rahuliku ja avatud suhtumise tõttu.

Armastus. Südameasjades ootavad ees head uudised. Teemad, mis on viimasel ajal sind ärevaks teinud või kurvastanud, leiavad lõpuks positiivse lahenduse. Tunned oma südames tänulikkust ja jagad oma heameelt ka teistega. Sinu rõõmus meel ja avatus sütitab ka lähedasi ning tänu sellele suhted paranevad. Kui sa oled vallaline ja alles ootad kallima saabumist oma ellu, siis sel kuul tasub unistada julgelt, nüüd on soovide täitumise aeg.

Küllus. Tööalaselt on suurepärane kuu. Sa saad nautida oma töö vilju, koged tunnustust ja tähelepanu. See innustab sind veelgi enam ennast kokku võtma ja senisest suuremaid eesmärke seadma. Kui sul on unistused, siis tegutse, et neid täide viia. Edasi viivad julge pealehakkamine ja iseendasse uskumine.

Armastus. Suhetes võib ette tulla pingeid ja konflikte, mis tähendab, et mõtle enne hoolikalt läbi, mida ütled. Ära reageeri, vaid proovi teadlikult vastata. Ka kõige keerulisemas olukorras on hea, kui suudad säilitada kaine mõistuse. See on ainus, mis kriisist välja viib. Kui oled vallaline, siis pigem võid kohtuda mitmete inimestega ning tunned, et keegi pole päriselt see tõeliselt õige.

Vähk (22. juuni – 23. juuli)

Armastus. Romantiliste suhete osas pead nüüd silmas pidama seda, et oluline on jääda alati iseendaks. Ära varja oma tõelisi mõtteid ja tundeid, et kellelegi meeldida. Tõde tuleb nii või teisiti millalgi välja. Kui sind armastatakse sinu enda pärast, siis sellised tunded põhinevad reaalsusel ning on püsivamad ja tõelisemad.

Küllus. Raha ei ole elus sinu jaoks kõige tähtsam ning seetõttu otsid nüüd eriti oma töös ja tegemistes sügavamat eesmärki ja tähendust. Mida iganes teed, soovid selles leida midagi, mis puudutaks su hinge. Hakkad asju uue nurga alt nägema ning võid mõlgutada ka töökohavahetuse mõtteid. Kiirustada ei maksa, kuid plaanide tegemiseks on suurepärane aeg.

Tervis. Sel kuul on oluline, et sa ei muretseks üleliia. Isegi kui tervis teeb pisut muret, siis stressi ja paanikaga muutuvad asjad ainult hullemaks. Tegele jooga või meditatsiooniga, liigu looduses, tantsi, sõida jalgrattaga või võta rõdul värske õhu vanne. Kõik rahustavad ja stressi maandavad tegevused mõjuvad tervistavalt.

Lõvi (24. juuli – 23. august)

Armastus. Tunnete osas pead nüüd vaatama sügavale endasse. Rahu ja harmooniat ei saa luua enne, kui oled leidnud tasakaalu ja õnne iseendas. Kui sa ei ole oma armuasjades rahul, siis enne kui hakkad oma halba õnne kiruma, vaata, kas saaksid ehk enda suhtumises või mõtetes midagi muuta. Ehk peaksid võtma eest roosad prillid ja tegema reaalsuskontrolli. Nii näed õiget seisu.

Küllus. Tööalaselt ei tõota see kuu just kõige lihtsamat aega. Tunned, et sinu õlgadel on suur vastutusekoorem, sulle esitatakse palju nõudmisi ning see kõik tekitab omajagu stressi. Selle leevendamiseks ära võta kõike isiklikult ning proovi töömõtted tööle jätta. Vabal ajal puhka.