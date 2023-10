Kuressaarest Tallinna suunduvat lennukit saatis tundmatu lendav objekt

Olen pikal uurimisteel kohanud väga erinevaid tunnistajaid, asjaosalisi ja üldse inimesi, kes pidid UFO-nähtuse suhtes mingi hoiaku või seisukoha võtma. Selle mehe tunnustuseks kasutan ülivõrret. Kui ta oli Tallinnas maandunud, ootas teda lennukitrapi juures must Volga (nõukaaegne seisust või kuuluvust iseloomustav sõiduauto), et viia tunnistaja Riiga, sõjalennuväe tehnilise vastuluure keskusesse, kus tuli vastata arvukatele küsimustele ning täita ankeete vaatluse üksikasjade kohta. Kui kohtumise lõpus nõuti talt vaikimiskohustuse allkirja, protestis ta jõuliselt, väites, et ta ei saa vaikida või valetada nähtuse kohta, mille tunnistajaks on olnud ja mida inimeste eest varjatakse.

Elukogenud sõjaväelase vastus oli lihtne – minu ülesanne on sinult allkiri saada. Anti aga käitus oma südametunnistuse järgi ja on minu kogemusel Eesti üks julgemaid UFO-vaatluse tunnistajaid. Kuna tollal oli ametlikuks keeleks, vähemalt lennunduses, laevastikus ja siseministeeriumis, vene keel, siis sain minagi vene keeles täidetud ankeedi koopia, mille sisu nüüd lugejani toon.

Lennu algus 19.05. Ilm oli ilus, hõreda pilvestikuga. Kell 19.15 märkas komandör ja juhtis kaaslase tähelepanu 3300 m kõrgusel lennukist paremal, kursist 60 kraadi suhtes, erkoranže valguseid, mis olid kahes reas tosinakaupa. Need kuulusid objekti juurde, mille korpus oli tumehalli taeva taustal mattmust. Objekt oli ilmselgelt piloteeritav, nii et tunnistajad arvasid, et armee on saanud „uued pillid“, millega Haapsalu lennuväljalt starditi. Seda arvamust süvendas asjaolu, et mõne minuti pärast liitus esimese objekti lähedusse teine. Mõlemad liikusid samal kõrgusel ning sünkroonselt JAK-i kiirusega. Tulede arv, suurus ja tonaalsus ei muutunud, küll muutus eredus ning objektid muutsid aeg-ajalt üksteise suhtes positsioone. Komandörile jäi mulje, et ka neid oli märgatud. Üks objektidest liikus ettepoole. Lennuki mootori tööle häireid ei tekkinud, samuti puudusid häired sidekanalis. Kui meeskond päris Tallinna lennujuhilt oma lennu ja võimalike häirete kohta, oli vastus eitav. Hiljem n-ö ankeediväliselt rääkis Anti mulle järgmist: