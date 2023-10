Kolm idamaade rahvaravi soovitust, mis hoiavad kõhu korras ja immuunsüsteemi tugeva

Ehitame me oma keha üles just nimelt ainelistest tahketest osistest, milleks on toit. Mõtlemine ja eluviisid on need, mis seda materiaalset üksust väga tugevalt energeetiliselt mõjutama hakkavad, kuid füüsilised baasstruktuurid pärinevad ikka tahkest toidust ja veest.

Ajurveeda kodumaana tuntud Indiast pärinevad osaliselt ka tiibeti traditsioonilise meditsiini põhitõed, kus seedimisele tervise nurgakivina on pööratud suurt tähelepanu.

Siin on kolm põhjapanevat soovitust hea ainevahetuse ja seedimise tagamiseks, mis on kuulsaks saanud ka Ravibuda traktaatidena ning mis moodsa aja värsket ja rohelist tervislikku toitumist viljelevat inimest osati imestama võivad panna. Teades aga iidsete traditsioonide (Hiina, Tiibeti ja India pärimusmeditsiini) põhitõdesid inimese tervise alustaladest on nendes kolmes lihtsas punktis kirjas võti pikale ja haigustevabale elule.

1. Väldi külma toitu

Jäävesi, jäätis, jääkülmad suvised supid, otse külmast võetud jahutatud road mõjuvad kui külm vesi ahjule, mis peaks toa soojaks kütma. Ka inimese keha peab hoidma elus püsimiseks kindlat temperatuuri. Külmadel toitudel on kalduvus tekitada “rasket“ aktiivset jõudu, mis viib seedehäireteni.

2. Hoiduge pidevast happeliste toitude söömisest

Marineeritud köögiviljad, hapendatud toidud, liiga hapude toitude üleküllus menüüs tõstab meie kehas liigselt tule energiat ning tagajärjeks on paljud tervisehädad alates kõrvetistest, põletikest, mitmetest nahahädadest, kõhukinnisuse ning peavaludeni. Lisaks ründab liigsest happelisest toidust tõusnud agressiivne tuli keha üles ehitavaid koostisosi, nõrgendades immuunsust tervikuna.

3. Hoidu ülemääraste tooreste, roheliste lehtedega aedviljade söömisest