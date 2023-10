NÄDALA TAROSKOOP 9.-15.10 | Nüüd saad lõpuks nautida oma töö vilju

Nädala võtab kokku müntide äss. Nüüd on aeg järgneda oma unistustele, kuid kindlasti tasub seda teha alles siis, kui sul on olemas korralik plaan ja kindel selgus oma sisemuses. Kõige edukamalt läheb hetkel just nende projektide teostamisega, mis ei ole väga kaugeleulatuvad, vaid on pigem lühema perioodiga saavutatavad. Väga hea aeg koduga ja perekonnaga tegelemiseks ning samuti tööalaste plaanide tegemiseks.

Suhete osas on sel nädala ees ootamas midagi, mis tekitab suuremat majanduslikku kindlustunnet. Võimalikud on ühise kodu soetamise plaanid või elukoha vahetuse või remondiga seonduvad mõtted ja teod. Võib olla ka koos kallimaga reisimist või reisiplaanide tegemist. Neil, kes on vallalised, peaks olema põnev periood, kus ees on mitmeid valikuid, kelle ja mille suunas liikuda. Praegu tehtud valikud kipuvad olema õiged, kuna otsuste langetamisel lähtutakse kogemustest ja inimesed suudavad paremini endale teadvustada, mida soovitakse ja mida mitte.

Nädala kaartideks on müntide seitse ja sauade kaks. Nüüd hakkavad sinu ettevõtmised vilja kandma. Eriti hea aeg on nende jaoks, kes on panustanud ja pühendunud ning ootavad tulemusi. Saad nüüd nautida oma töö vilju ja tunda sellest rahulolu. See võib sind viia aga uute valikute lävepakule. Otsuta targalt ja eelnevalt omandatud kogemustele toetudes.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku müntide kuus. Elus on kõik tasakaalus, kord on sinul kellegi abi vaja ja teinekord aidatakse jälle sind. Praegu on saabunud just selline hetk, et pead vajadusel ulatama mõnele lähedasele või sõbrale abikäe, et raskustest välja tulla. Samuti võid ise vajada mõne mentori nõu, et paremini mõnda olukorda mõista.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab sauade kolm. Sind ootavad ees seiklused ja põnevad võimalused avastada ümbritsevat maailma ja seeläbi ka iseennast. Ära torma pea ees tundmatusse, vaid jälgi hoolikalt oma tundeid ja südamehäält. Liikudes oma hinge valitud rajal saad sa kogeda kõige uskumatumaid ja suurepärasemaid tundeid.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on päike. Sinu ees on avali võimalused, mis õige tegutsemise korral lasevad sul saavutada väga edukaid tulemusi elu erinevates valdkondades. Hoia siht silme ees ja võta end kokku, et panustada täiel rinnal sellesse, mis on sinu jaoks oluline - olgu selleks, töö, eraelu või hoopis õpingud.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku müntide kuninganna. Sind ootab ees rahulik periood, mis ei too endaga kaasa plahvatuslikke arenguid ega ootamatuid sündmusi. Pigem liiguvad asjad stabiilselt ja rahulikus tempos. Hea aeg on elu materiaalse poolega tegelemiseks ning püsiväärtuste loomiseks. Suhetes on samuti ootamas rahuldustpakkuv aeg - nüüd on õhus energiad, mis toidavad sensuaalsust, viljakust ja meelelisi naudinguid.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)