NÄDALA TAROSKOOP 2.-8.10 | Varu kannatust ja näe suurt pilti

Nädala võtab kokku mõõkade kuninganna. Oled aus ja otsekohene ning ei karda välja öelda oma arvamust. See võib küll kohati tekitada pingeid või vastuseisu, kuid kuna sa ei tee otseselt kellelegi liiga ega kahjusta kellegi huve, siis suudad siiski oma soovid ellu viia. Kui soovid, et suhted oleksid sujuvad, siis võiksid pisut leebemalt ja taktitundelisemalt käituda. See ei tähenda, et pead end maha suruma, lihtsalt võiksid pisut kaaluda, kuidas end väljendada.

Töö- ja rahaasjade osas võib esineda ebakindlust või viivitusi. Ära lase end sellest liigselt häirida ja ära sunni midagi tagant. Asjad arenevad oma loomulikku protsessi mööda ning aeg, mis tundub sulle esialgu pikk või põhjendamatu, annab sulle hoopis võimaluse näha enda jaoks põnevaid ja teistsuguseid väljakutseid või võimalusi. Praegu edenevad hästi need ettevõttmised, mis on tehtud koostööna või meeskonnatööna. Inimesed mõistavad ja toetavad üksteist ning see laseb saavutada eesmärke lihtsamini.

Suhete osas võid tunda soovi midagi muuta, et oma rahulolu suurendada ja suhte seisu parandada. Praegune aeg ei ole aga hea väga suure ja oluliste muudatuste elluviimiseks. Pigem lase mõtetel ja emotsioonidel veidi settida ja teadvusta endale oma otsuste tagamaid. Mõtle läbi, miks sa midagi muuta tahad. Mõtle, kas saaksid kõigepealt ise midagi ära teha, et oma olukorda parandada. Kõik laabub sinu jaoks lõppkokkuvõttes väga hästi, kui annad endale piisavalt aega, et teha otsuseid täie teadlikkuse ja kindlusega.

Nädala kaartideks on poodu ja karikate kaks. Sinus on mingi ärevus või rahulolematuse tunne, kuid sa ei tea, mida peaksid tegema või kuidas saaksid sellest vabaneda. Parim, mida lahenduse leidmiseks teha saad, on lasta see hetkeks vabaks ning vaata siis seda olukorda teise nurga alt. Nii paistavad asjad sulle ehk teisiti ja uued vaatenurgad annavad sulle uusi mõtteid ja lahenduskäike. Nii märkad, et tegelikkuses laabuvad asjad sinu jaoks parimas võimalikus vormis.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Nädala kaardiks on sauade kuus. Oled teel millegi suurepärase poole. Sind ootavad ees positiivsed uudised ning asjad laabuvad sinu poolt soovitud viisil. Kasuta praegust aega selleks, et viia oma unistusi ellu. Nüüd on sulle abiks lisaks sinu enda teotahtele ja hingejõule ka universumi energiad.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku müntide kaks. Sinu elus on praegu olulisel kohal tasakaalu leidmine. Pead suutma hoida kindlad piirid oma töö ja eraelu vahel. Samuti on oluline, et sa viiksid oma mõtted ja teod omavahel harmooniasse. Sa pead tegema oma elus korrektuure, kui soovid muutusi paremuse poole. Kui tunned, et sul on millestki puudu, siis tee sellele oma elus ruumi, sest vastasel korral see ei saabugi.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab müntide viis. Võid tunda end nüüd pisut ebakindlalt ja tulevikule mõtlemine paneb sind muretsema. Ära unusta, et alati on olemas lahendused ning abi. Sa pead enda uhkuse või hirmu alla suruma ning paluma vajadusel abi ja toetust. Ükskõik, kas tegu on majandusliku või hingelise murega, kõige jaoks on olemas lahendus.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on kohtupäev. On saabunud aeg, kus sulle tasutakse sinu tegude ja mõtete vääriliselt. Kui oled panustanud oma ettevõtmistesse või inimsuhetesse piisavalt, siis just nüüd hakkavad sinu teod vilju kandma. Samuti saad nüüd vabastada end kõigest sellest, millega oled olnud rahulolematu. Kerge hinge ja südamega saad minevikust lahti murda ja liikuda ilma liigse hingelise koormata edasi.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)