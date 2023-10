Täna on ülemaailmne põllumajandusloomade päev!

Aga kuidas on lood Eestis? Aastal 2022 tapeti Statistikaameti andmetel (PM1901) Eestis 506 100 siga, 32 400 veist, 19 000 lehma, 8300 lammast, 6300 pulli ja härga, 4600 lehmmullikat, 1900 alla 8 kuu vanust vasikat, 500 8-12 kuust vasikat ja 200 kitse. Rääkides veeloomadest tuleb ära märkida, et vähem kui kuu aega tagasi tähistati Eestis ka Angerjafestivali, mille tarbeks tapeti vähemalt 6 tonni angerjaid hoolimata sellest, et tegemist on kriitiliselt ohustatud liigiga.