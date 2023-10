Kas ma saan oma abikaasat usaldada?

Joani kasvavat ärevust võisid toita paljud teised tegurid, muu hulgas varasemates suhetes, sealhulgas tema lapsepõlveperes kogetud usalduse ärakasutamised. Naise kiituseks tuleb öelda, et ta ei soovinud oma abielu neurootiliste hirmude või maniakaalsete, kõige hullema võimaliku olukorra teemaliste mõtisklustega ära rikkuda, mille tõttu ta esitaski selle teema teraapias. Vaatasime olulised küsimused koos üle. Kas ta oli ka eelmistes suhetes kogenud irratsionaalseid hirme hülgamise ees? Kas tema minevikus oli ootamatuid kaotusi, näiteks vanema või venna-õe enneaegne surm või kadumine? Kas mõni tema elus tähtis isik oli ta üksi jätnud „nagu välk selgest taevast“? Kas lähedased sõbrad ja pereliikmed arvasid, et ta hirm hülgamiste ees sai alguse juba enne suhet Roniga? Kas tal oli olnud raskusi eelmiste, usaldusväärsete partnerite usaldamisega? Kas ta pidas iseennast eriti armukadedaks või usaldamatuks inimeseks? Joanil tuli arvesse võtta, et tema ärevate reaktsioonide jõulisust võis paisutada mõni teine tegur.

„Ma olen täiesti rööpast väljas, et Ingrid ka sinna läheb,“ ütles Joan mulle silmanähtavas ahastuses. „Aga mida ma öelda saan?“ Lõppude lõpuks oli tema abikaasa end kursusele kirja pannud kuus kuud tagasi ja küsinud Joanilt, kas naine tahab ka kaasa tulla. Selle pakkumise oli Joan tagasi lükanud. Loomulikult oli Ingridil õigus minna ükskõik millisele konverentsile, kuhu ta soovis minna. Joan jõudis esialgu järeldusele, et ta reageerib üle.

Usalda kõhutunnet – ja täpsusta asjaolusid

Ärevuse uurimine võib olla keerukas ja peen protsess. Ühest küljest võib mineviku haavade taasavamine aidata meil edasi tulevikku liikuda viisil, mis ei lase meil praeguseid inimsuhteid või sündmusi mineviku omadega segi ajada. Teisest küljest ei tähenda kaotustega pikitud minevik seda, et meie praegused hirmud alusetud oleksid. Näiteks Joan mõistis, et tema isa äkiline surm ajal, kui tema oli 13-aastane, muutis ta hülgamiste osas eriti kartlikuks. Tal tuli kindlasti seda eriliselt nõrka kohta teadvustada, et ta ei vastaks abikaasa või kellegi teise käitumisele üle reageerides.

Aga Joani tundlikkus kaotuse küsimustes ei tähendanud, et Roni-Ingridi mure piirdus ainult tema kujutlustega. Ükski abielu pole petmiskindel ja ärevus (sarnaselt viha, armukadeduse ja teiste jõuliste tunnetega) võib tähistada seda, et midagi pole päris korras.

Kuigi Ron rõhutas, et tema ja Ingridi vahel polnud mingit seksuaalset või romantilist tõmmet, võis ta Joanile selle kohta valetada (muidu ausad inimesed valetavad seksi teemadel ja hoiavad neid saladusi kasvõi surmani ainult enda teada). Või valetas mees hoopis iseendale. Isegi kui Roni ja Ingridi vahel midagi ei toimunud, olnuks ääretult naiivne arvata, et nende suhe ei muutu, kui nad kahekesi lähestikku satuvad. Ja kui nad siis nädalaks koos „Unenägude ja spirituaalsuse“ kursusele lähevad (võrreldes näiteks lühikese, uue arvutitarkvara õppimiseks korraldatud kursusega), oleksid Ron ja tema lähedane sõbranna olukorras, kus lähedus kergesti õitsele võiks lüüa. Kui Joan nendele tõsiasjadele sügavalt otsa vaatas, mõistis ta, et ärevus tulevase kursuse osas peegeldas tõenäoliselt tema head vaistu, mitte üle võlli lennanud omanditunnet.