Mida teha, et suurendada tõenäosust kohtuda oma elu armastusega?

Luba endal kogeda ka ebamugavaid mõtteid ja tundeid. Tunneta läbi üksindus, kimbatus, igatsus, pettumus. Hirm, et sa ei leiagi enda kõrvale kunagi kedagi… Käi läbi kõik punktid, mis pähe tulevad. Jah, muidugi on su elus ka toredaid asju, kuid need oled endasse juba integreerinud, need ei vaja valideerimist. Näiteks kui sul on olemas mõlemad käed, siis sa ei mõtle, et oi kui äge, et need olemas on. Sa ei märka nende olemasolu ja see on loomulik. Kuid meil on vaja võtta omaks kõik elu nurgad. Nõnda kindlustame alusplatvormi, millel tulevik saab hakata ennast kindlamalt looma.