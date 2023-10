Skeptik müstilisel teekonnal

Hindud korraldavad rännakuid Gangese jõe äärde, Kashmiris asuva Amaranthi pühadesse mäekoobastesse ning uhketesse India templitesse. Budistid külastavad Bodh Gayat, kus Budha olevat Bodhi puu all saavutanud valgustatuse. Paganad käivad Stonehenge’i juures või Glastonburys. Põlisrahvad käivad endiselt visiooniotsingutel ja palverännakutel sellistes pühades paikades nagu Peruus asuv Machu Picchu, Austraalias asuv Uluru ja ka mitmetel mäetippudel, otsides seal ühendust vaimude maailmaga. Mõned palverändurid on enda sõnul kogenud neis paikades pärast haigena magama jäämist unenägusid ja nägemusi, millest ärgates on nende haigused kadunud. Teised on jällegi kohapeal lausa hetkega terveks saanud.

Lugematu hulk inimesi, kes on kuulanud minu loenguid, osalenud minu kursustel ja lugenud raamatut „Mõttejõul terveks“, on rääkinud oma lugusid imelistest tervenemistest, mis on aset leidnud pärast palverännakuid pühadesse paikadesse, ashram’itesse ja retriitidesse, mida on korraldanud müstikud ja gurud. Näiteks Will oli 9-aastane, kui tal diagnoositi golfipallisuurune teise staadiumi astrotsütoom ehk opereerimatu ajukasvaja. Poisi isa oli kardioloog, kes uskus tavameditsiini. Ent kumbki vanem polnud rahul sünge prognoosiga, mille arstid olid nende pojale pannud. Nad uurisid hulgaliselt alternatiivseid ravivõimalusi ning lõpuks veetis Will kaks aastat Brasiilias kuulsas palverännakupaigas. Viisteist aastat hiljem lõpetas Will ülikooli ja kasvajast polnud märkigi.