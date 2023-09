Taevas särab Jäära sodiaagimärgi täiskuu, mis toob kaasa pingelise õhustiku

Jäära märk annab võimsa energialaengu ja tahte asuda unistusi ellu viima ja plaane teostama. Kõik uued projektid ja ettevõtmised käivituvad hoogsalt ning jõuliselt. Edukalt läheb kõigil toimingutel, mis on oma kestuselt lühiajalised, kuna Jääral kipub püsivust väheks jääma.

Vältida tasuks äärmustesse kaldumist ehk siis liigset tormakust ja impulsiivsust. Seda tasub silmas pidada ka inimsuhetes, just nüüd võivad äkilised väljaütlemised ja mõtlematud tegutsemised viia konfliktide ja tülideni. Samas, kõik kriisid, mis suhetes praegu ette tulevad, näitavad sulle ära, mida saad parandada ja kuidas antud teemast edasi liikuda. Kuna inimesed on praegu ausad ja oma arvamuse avameelne väljaütlemine tuleb väga loomulikult, siis selle pinnalt on võimalik luua nii lähedasemaid sõbrasuhteid kui ka alustada uut armusuhet.