Kas libastumine ja tagasilangus on kainenemisprotsessi tavapärased osad?

Jah, see on kõikide staadiumite lõikes juba täiesti teine kategooria. Emotsioonide poole pealt on kindlasti palju rõõmu ja hakkamasaamise tunnet, kuid inimene annab endale aru, et muidugi võib temaga ka nüüd midagi juhtuda: äkiline sööst, tung mõnuainete järele, mida ta ei suuda ohjeldada. Mitte kunagi ei ole sajaprotsendilist kindlust. Kuid ei ole enam ka otsest ja paanilist hirmu, sest tegemist on juba vaimselt terveneva inimesega. Selleks, kuidas enda tervena hoidmise tähtsust meeles hoida, on erinevad võimalused. Üks nendest on pidev grupis käimine. Huvitav, et kui inimesed on juba mõnda aega kained olnud, hakkame me rääkima juba hoopis muudest, oluliselt sügavamatest ja elulistest asjadest.

Tegelikult hakatakse sügavamatest asjadest rääkima juba esimesel kolmel kuul. Ega me ju kogu aeg joomise temaatikat ketra. Kuuendas staadiumis olles ei mõtle me oma joomisest enam peaaegu üldse. Mõne uustulnukaga võib see teema esile kerkida, aga räägime pigem kõikidest muudest emotsioonidest elus, inimestest, kohtadest, asjadest; sellest, kuidas teadlikult sõltlasena elada ning oma valikuid teha. Valikute tegemine ja teadvustamine algab kohe, juba esimesel kaine elu päeval, aga kuuendasse staadiumisse ehk stabiilsusesse me enne aastat kindlasti ei jõua. Mulle tegelikult väga ei meeldi ajalisi tärmineid seada, sest inimene võib ka aastaid tugigrupis käia, kuid vaimselt üldse mitte tervenenud olla. See, et ma aasta kaine olen, ei tähenda veel, et olen vaimse tervenemise teel, see ei pruugi üldse nii olla. Kanalas istumine ei tee kellestki kana, sa võid seal ükskõik kui kaua istuda. Sisemine muutus on see, mis loeb. Leinaprotsessi läbimise üks olulisi komponente on aeg. Aga ainult ajast ei piisa, see ei ole imeravim, vaja on ka muud, ennekõike tööd iseendaga. Toon taas ühe enda töökogemusest pärineva näite.