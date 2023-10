Suurte keelemudelite võidukäik sunnib otsima inimesi uusi loovusteste

Inimese ja tehisintellekti loovuse testimisega tegelevad teadlased tunnistavad, et inimese loovuseks loodud testidega jäädakse hätta. Kuna tehisliku loovusega ületatakse inimeste tulemusi sedavõrd suuresti, oleks sünteetilise vaimukuse testimiseks on vaja luua midagi uut. Võimalik, et siingi pakub lahenduse inimese asemel raaliv süsteem.

Vahest juba närvide taluvust proovile panevalt palju räägitud suur keelemudel on kirjeldatud eksperimentides trumbanud kümnest ühekat inimest. Ajalehes The Guardian võrreldi toodud näidete põhjal inimese ja loovuse kulutõhusust. Palgates näiteks 500 dollarilise tunnitasu eest nutika inimese, võib testide põhjal saadust oletada, et ta pakub umbes paarkümmend loomingulist lahendust.

Natuke karvasema, reaalse maailma näite pakub Amazon, mis kehtestas selles keskkonnas ise kirjastavatele autoritele piiranguks kolm raamatut päevas. Saksa kirjanik Thomas Mann märkis, et kirjanik on see, kellele võrreldes teiste inimestega on kirjutamine raske. Juhul kui Amazoni uudis oleks osa loovuse testist, milles küsitakse uuele piirangule võimalikke põhjendusi, pakuks oma piiratuses, et see on kuidagi seotud ChatGPT-ga. Ehk ei pea see siiski paika?