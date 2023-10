Alexis Varnum: kuhu suunad oma tähelepanu, selle ka endale lood

Kui kogemus või õppetund on raske, tähendab see, et meis on piisavalt jõudu, et kõik ületada ja edasi liikuda. Õppetunnid on praegu nii rasked, kuna meile antakse võimalus ärgata illusioonidest, et avada meis jumalik potentsiaal ja sisemine jõud, et eemalduda egoismist ja avastada endas kõrgemad hingelised omadused. Just õppetundide ja elukogemuste kaudu muutume tarkemaks ja tugevamaks, avastades oma võimed ja anded. Igaüks võib saavutada suuremaid kõrgusi!

Kõik, mis tuleb meie ellu, loome me ise ja ainult enda heaoluks! Peame lihtsalt suutma näha seda head. Aga miks siis inimesed ei suuda eluga hakkama saada? Kõik tuleneb sellest, et paljudel on endasse programmeeritud ebakindlus, kahetsus, nõrkus ja veendumus, et nad on tühised ning ei suuda midagi ära teha. Inimestes on palju hirme. Neil puudub lähedaste inimeste tugi, kuna ka nemad elavad sageli negatiivsuses.

Neid programme saab tegelikult endas muuta! Iga inimene võib saada oma elu ja sisemaailma (mõtete ja emotsioonide) tõeliseks peremeheks, kui ta seda soovib! Mida endast kiirgad, seda lood!

Igaüks suudab iseendas selgusele jõuda, luua korra enda sees, saada vabaks ja mitte piirata oma piiritut potentsiaali. Jah, just piiritut ja isegi mõõtmatut! Inimestel on palju avamata võimeid ja andeid! Kuid inimene ei usu endasse ja ütleb: „Ma ei suuda! Mul ei õnnestu! Kes ma selline olen, ma ei saa hakkama, ma kardan?“

Ja selle tõttu ta ei suudagi, et ta on iseennast selliseks programmeerinud. Aga selle asemel tuleks öelda ja suunata oma energiat positiivse tuleviku loomisele: „Ma suudan kõike! Mul õnnestub kõik! Ma saavutan kõike, mida tõeliselt tahan! Ma ületan igasugused takistused teel! Minus peitub tohutu potentsiaal! Ma olen piiritult andekas!...“ Ja siis tuleb julgelt edasi minna. Tuleb muuta oma mõistuse keskendamist kannatustele ja õpetada ennast keskenduma vaid nendele valikutele, mis loovad sinu elus heaolu ja tasakaalu. Aitab kannatustest, kaua võib! Või sulle meeldid olla ohver ja masohhist?