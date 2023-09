Leedu keelustas karusloomafarmid

Keelu jõustumisel saab Leedust Euroopa Liidu 20. riik, mis keelab kas täielikult või osaliselt karusloomakasvatuse. Leedus on 44 naaritsafarmi ja 31 tšintšiljafarmi ning seal tapetakse igal aastal umbes miljon naaritsat ja 30 000 tšintšiljat.

„Tegemist on erakordselt vägeva uudisega,“ rõõmustas loomade eestkoste organisatsiooni Loomus juhatuse liige Anu Tensing. „Leedu on Euroopa üks suurimaid karusnahatootjaid, ent loomasõbralikkus võitis. Nüüd tuleb kaotada karusloomatööstus terves maailmas.“

Üle 1,5 miljoni Euroopa kodaniku andis oma allkirja algatus „Karusnahavaba Euroopa“ ehk „Fur Free Europe “ toetuseks ehk kutsus Euroopa Liitu üles keelustama loomade pidamise ja surmamise ainult või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil ning kasvandustest pärit karusnaha ja seda sisaldavate toodetega kauplemise Euroopa Liidus. Eestis juhib kampaaniat loomade eestkoste organisatsioon Loomus .

Reedel, 22. septembril kirjutas Loomus ka pöördumise Leedu presidendile palvega seaduseelnõu allkirjastada:

KIRI LEEDU PRESIDENDILE:

Dear President Gitanas Nausėda,

I am writing to you on behalf of Loomus, an Estonian animal advocacy organisation. Banning fur farming in Estonia was one of our main objectives until 2021 when the ban was passed, but banning fur farming just in Estonia is not enough. This cruel and inhumane practice should be banned across the world.

We are happy to see that the fur farming ban in Lithuania passed the final vote in the Seimas yesterday. We urge you to sign the bill into law so that Lithuania can join the list of countries where fur farming will be banned.

When the ban comes into effect, Lithuania will become the third Baltic country where fur farms are banned. In Estonia and Latvia, the ban has already been adopted, and the ban will come into effect from 2026 and 2028, respectively.