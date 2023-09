Igor Volke: ammustest aegadest on teada, et mõistatuslikud valgused looduses on mingi märk, mingite tundmatute jõudude avaldus, mis sageli osutab suuremate mõistatuste lähiolule

Valgusnähtusi on tavaliselt näha palja silmaga, eriti efektselt pimedas, öisel või hämaral ajal. Kui vaatlused on toimunud valges ja kui on tehtud foto või videovõtteid, on ilmnenud, et seadmed ei ole nähtust salvestanud või siis on salvestanud „teistmoodi“. Orbide eripäraks on ka see, et nii mõnigi kord ei ole palja silmaga midagi nähtud, kuid salvestised tõendavad nende olemasolu. Orbide vaatlused on maailmas väga levinud ja samas on täheldatud nende ilmumist seoses teatud piirkonna või kindla kohaga. Eriti ilmekalt on see seos olemas Uus-Inglismaal Hudsoni jõe orus, mis on tuntust kogunud sagedaste UFO-vaatlustega, mille taustal on jälgitavad eriliste arhailiste kiviehitiste juures ilmnevad energofoorid.