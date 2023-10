Üksinduse põhjused | Sa ei tundnud lapsena, et olid armastatud ja eriline

Laps tahab kuuluda – ja alateadlikult ka lahendada – oma sünniperes esinevaid raskeid teemasid (hirmud, haigused, kee - rulised suhted), et ta ei näeks oma vanemaid kannatamas. Seepärast loob ta täiskasvanuna uuesti sarnaseid olukordi, et neid siis ise läbi teha ja lahendus leida. Siin aga varitseb suur oht: lapsepõlvemustrid on nii tugevad, et tollal kogetust saab enesestmõistetavus. Mustreid muutes tunneb laps ennast süüdi, justkui reeturina.

Arusaamad elust on meile nii omased, et me ei märkagi nende olemasolu. Tekib lausa hirm, et kui need mustrid ja alustalad peaks saama lõhutud, siis poleks meid justkui enam ole - mas. Siia alla saab liigitada isegi vägivalla – lapsepõlves kogetud valu annab endast märku paljudel viisidel, kuid kõige tugevamalt lähisuhtes.

Sa võisid sündida oma vanematele ootamatult või lausa soovimatult. Sinu tulekust ei oldud vaimustuses, nad võisid tahta olla veel kahekesi või takistasid neil hoopis lahku minemast. Võibolla sind isegi oodati, aga kui sündisid, siis oli pettumus, sest olid valest soost. Ehk ei vastanud su välimus, temperament või vaimsed võimed ootustele? Said küll olla osa perest, aga mitte täisväärtusliku erilise isiksusena – selleks oleksid sa pidanud olema rohkem oma vanemate sarnane.

Võib-olla ei olnud sa armastuse vääriline, vaid pidid õiguse olla olemas välja teenima? Või oli keegi teine su vanemate lemmiklaps. Väga paljud mu kliendid on oma sünniperes teised tütred. Ka ma ise olen teine tütar, niisamuti mu ema. Täiskasvanuna võid tunda, et sa ei tohi erineda ja pead tegema nii nagu ümbritsevad, ja otsima lahendusi sealt, kus need juba olemas on. Näib, et sa polegi erilist tähelepanu väärt. Kahjuks on nii, et kui sa ise endast nõnda mõtled, saavad ka teised sind vaid nii kohelda.