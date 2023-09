Tõelise armastuse etappi jõudmiseks peab alateadlikust soovist saama teadlik tahe. Peame rakendama „uue“ aju – meie kognitiivsed võimed – „vana“ aju elutähtsate eesmärkide saavutamiseks: tervendada lapsepõlvehaavad ja saada terviklikuks. Sellepärast ma soovitangi vallalistel end imago ja enesetäiustamise probleemidega kurssi viia. Kaotatud ja eitatud mina tagasi saama asudes kergendavad vallalised suhetesse kaasa toodavat pagasit, mis viib imago muutmiseni ja tervema partnerivalikuni. Nende oskused ja teadlikkus osutuvad tulevases suhtes äärmiselt väärtuslikuks, et vältimatu võimuvõitluse etapp – ja esile kerkivad lahendamata probleemid – ära tunda ja nendega koos tegeleda.

Enamiku paaride jaoks on üks kõige raskemini aktsepteeritavaid suhteteemalisi tõdesid see, et selleks, et sind armastataks, pead kõigepealt ise armastama. Sa pead olema valmis kasvama ja muutuma ja pühenduma eelkõige partneri tervendamisele. Õige partner olemine on hea suhte tarbeks olulisem kui õige partneri valimine.

Seda on kergem öelda kui teha. Ükskõik kui agaralt ei arvata ega väideta, et tahetakse teha, mis tarvis, et partneri vajadustele vastata, seistakse muutustele tegelikult üldiselt vastu. Sel teemal arvatakse: „Inimesed ei muutu, neid tuleb lihtsalt aktsepteerida sellistena, nagu nad on.“ See on nii kinnistunud tarkusetera, et seda ei seata enam isegi kahtluse alla. Aga see on vale, ehkki nii turvaline ja lohutav kaitsemüür muutustega kaasneva hirmu ja ärevuse vastu.

Karm tõde on see, et selleks, et meil oleks tervendav abielu, tuleb meil muutuda ja saada selliseks inimeseks, keda meie partner tervenemiseks vajab. Su partner vajab oma lapsepõlve lõpetamiseks sellist inimest, kes erineb tema vanematest. Sul on vaja oma partneri sisemist last „kasvatada“ nii, nagu tema vanemad seda ei teinud. Teiste sõnadega pead saama selliseks vanemaks, nagu su partneri vanemad ei olnud. Selleks tuleb sul muuta oma selliseid omadusi, mis sarnanevad su partneri vanemate negatiivsete iseloomujoontega.