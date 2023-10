Maa järgmine hiidmanner võib suuresti olla elukõlbmatu

Umbes 250 miljoni aasta pärast võib 92 protsenti maamuna maismaast olla imetajate elutegevuseks sobimatu. Uus ennustusuuring viitab, et planeedi maamassiivid triivivad selleks ajaks kokku üheks hiidmandriks. See suurendab Maa vulkaanilist aktiivsust, mistõttu paiskub õhku nii palju süsihappegaasi, et enamik maismaast muutub elutuks, vahendab Nature News.