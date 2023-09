Kas sina tuled düsfunktsionaalsest perest?

Küsisin kord ühelt kliendilt, miks ta jätkuvalt oma partneri peale ägestub. Ta hakkas kohe süüdistama mehe käitumist ja väitis, et too on tema vägivallatsemise ära teeninud. Käisin rohkem peale ja küsisin, mis eesmärki need konfliktid tema jaoks teenivad, ent sellele ei osanud ta midagi vastata. Siis osutasin asjaolule, et igasugusel käitumisel on eesmärk ja et tema käitumine hoiab teda seismast silmitsi reaalsusega, mis on tema loodud kohutavast olukorrast veelgi jubedam. „Kui lähed toidupoodi, ükskõik kui väga sulle sinna minna ei meeldi, hoiab see sind nälga suremast,“ seletasin oma mõtet illustreerides. Siis sai ta aru, mis toimub. „See on ainus viis tema tähelepanu saada. Kui ma olen kena või teda ei häiri, ignoreerib ta mind. Kui ma olen endast väljas ja süüdistan teda, tülitseb ta minuga ja mul on siis tunne, et ta pöörab mulle tähelepanu. Tülitsemisega kaasnev valu on talutavam kui eiramine. Eiramine tekitab tunde, et ma hakkan surema. Ma ei oska kuidagi teistmoodi talle lähedale pääseda.“