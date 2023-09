Astronoom: virmalisi näeb sageli veel kolm-neli aastat

Viik nõustus, et tänavu näeb virmalisi mõnevõrra rohkem kui eelmistel aastatel, sest virmaliste tekke taga on eeskätt Päike. „[Päike] on praegu oma maksimumi lähedal veel paar aastat, ja siis ta jõuab päris oma aktiivsuse maksimumi. Järelikult on lootust näha järgnevatel aastatel – paaril aastal vähemalt – veel rohkemgi virmalisi,“ sõnas ta saates „Vikerhommik“.