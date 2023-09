NÄDALA TAROSKOOP 25.9.-1.10 | Usu oma võimetesse ning lase oma loovus ja anded valla

Nädala kaartideks on müntide äss ja müntide kuningas. See tähendab head aega just elu materiaalsema poole osas. On aeg julgelt unistada ja ka oma unistuste nimel tööd teha. Manifesteeri oma soovid ja kasuta oma potentsiaali täielikult. Ära kahtle endas, vaid usu oma võimetesse ning lase oma loovus ja anded valla.

Armastuse osas on oodata edasiminekuid. Kui oled vallaline, siis saab sinu armuelu just nüüd sisse uue hingamise. Tunned end enesekindlamana ja oled avatum uutele suhetele. Tutvud uute inimestega ja naudid vahetut ja vaba suhtlemist. Kui oled suhtes, siis peaksid end tundma kindlalt ja stabiilsel pinnal. Tead täpselt, mida soovid ja ootad. Suudad end suurepäraselt väljendada ja mõistad oma kaaslase soove ja väljaütlemisi.

Töö- ja rahaasjade osas on sind ootamas positiivsed üllatused. Sinu töö ja vaev on end ära tasunud ja nüüd saad nautida tulemusi. Võid saada mõne hea pakkumise või tekib sul mõni suurepärane idee, läbi mille saad hakata teenima rohkem raha. Praegu on hea aeg ka investeerimiseks, sest sinu teele satuvad head võimalused, kuidas oma raha kasvama panna.

Tervis peaks olema hea. Kui oled maadelnud pikemat aega mõne terviseprobleemiga, siis nüüd peaksid tundma, et raskemad ajad on möödas ning sinu vaimne ja füüsiline tervis on stabiilsed. Praegu on hea aeg selleks, et ammutada veel vitamiine, mida loodus pakub. Hea oleks viia oma tervise eest hoolitsemise rutiini sisse võimlemine või muu regulaarne füüsiline liigutamine, mis hoiaks energiad liikumises ja pakuks piisavalt koormust, et hoida sind heas toonuses.

NÄDALA TAROSKOOP 25.9.-1.10

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)