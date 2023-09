Kuidas leida kallimat, kui sulle tundub, et keegi ei taha sind?

Kas üldse on olemas liiga kõrge enesehinnanguga inimesi? See on vaidluse koht. Üldiselt arvatakse, et on. Enamasti on need inimesed, keda uhketeks peame, kuid minu arvates on seegi lihtsalt üks enda põlgamisega hakkamasaamise viise. Tei - sisõnu: madal enesehinnang võib avalduda väga erineval moel.

Enesehinnang, nagu sõnagi ütleb, on arvamus iseendast. See on hinnang, mõtted, tunded ja väärtustamine, mida teeme enese aadressil nii teadlikult kui ka alateadlikult. Selline arvamus on üsna kõigutamatu, sest põhineb minevikukogemustel. Enesehinnang on nagu vundament, millel seisab ülejäänud elu. Kui inimese hinnang on hävitav, ei saa ka ilus loss püsti püsida.

Enese väärtuslikkuse tunnetus toetub põhiliselt järgmistele küsimustele: kui palju me oma arust teistele meeldime, kas oleme enda silmis head inimesed ning millised on meie võimed, oskused ja saavutused? Iga eestlane teab, et ennast kiita ei sobi. Viisakas inimene on tagasihoidlik ning hoiab varju. Kõrge enesehinnangu eest saad tasuks vaid põlguse ja hukkamõistu.

Madal enesehinnang kujuneb lapsepõlves ning selle põhjus - tavad traumaatilised kogemused: vägivalla kogemine ja tunnistamine, vanemate eluraskused, lapse hooletusse jätmine, emotsionaalse ja füüsilise läheduse puudumine ning sage kriitika. Oled pingutanud, et aimata ja täita vanemate kõrgeid ootusi. Või oled võidelnud, et püüda nende olematut tähelepanu. Hiljem väljenduvad kogetud valu, igatsus ning raskused halbades valikutes, suhetes, lahutustes, tülides, haigustes, sõltuvustes, sot - siaalses ebakindluses ning soovis teistele meeltmööda olla – et teenida välja kaaslaste armastus.

