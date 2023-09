ALKEEMIA PODCAST|Anneli Urge teraapialabor|Traumapedagoogika kui inimlikkust avardav maailmavaade

Eesti keeles on ütlus, et kõik mis ei tapa, teeb tugevaks. See ei ole tõsi. Me kõik oleme oma elu eksperdid ja paljud teavad, et traumeeriv lapsepõlvekogemus võib hinge ja keha aastateks katki teha. Uutmoodi algus on alati võimalik ja kõik lood ei pea alati saama ajakirjakaane edulugudeks, sest edulugu on iga väikesemgi tervenemine iseendas. Tervenemine toimub läbi hoole ja hoidmise, teist väärtustades ja tema lugu austades, sest kellelgi pole õigust teise kogemust tühistada. Tänases saates avardame inimlikkust koos perenõustaja ja SOS Lasteküla Eesti Ühingu raamatu „Traumapedagoogika - uus võimalus uutmoodi,“ (Pilgrim 2023) tõlkija Ursula Zimmermann’i, trauma-ja noortetöö nõuniku Sille Saidlo ning teraapilise koeraga Gera.