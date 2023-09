Täna on sügisene pööripäev | Viis tegevust, mis aitavad sügise saabumist vastu võtta

Looduses on juba mõnda aega näha kauneid sügise märke - punavaid pihlakaid, kolletavaid lehti ja linnuparvi, mis kogunevad lõunamaale lennuks. Pööripäevaaeg on alati pisut müstiline, kandes endas maagilist salapära. See on nihe, mis ei vii meid ainuüksi järgmisse aastaaega, vaid muudab nii mõndagi ka inimeste teadvuses, emotioonides ja käitumises. Sügisene aeg on suurepärane, et tegeleda oma sisemaailmaga, teadlikult jälgida oma tundeid ja mõtteid ning hoolitseda oma keha ja meele eest.

Alates pööripäevast hakkavad ööd muutuma aina pikemaks ja pikemaks ning valget aega jääb aina vähemaks. Kuid ka see aeg on meile väga vajalik. Tuleb hinnata pimeduse, puhkeaja ja rahulikuma perioodi võlusid, sest just see on aeg, mida inimene vajab arenguks, kasvuks ja liikumiseks uuele tasandile. Selleks, et meeleolu ja energiatase püsiksid kõrgel, võiksid end poputada mõnusa kuuma kakao, õdusa kaminatule soojuses istumise, hea raamatu, põneva filmi, vahuse vanni ja väekate kristallidega.

5 tegevust, mida võiks teha tänasel sügisesel pööripäeval

1. Tee nimekiri nendest asjadest, mille üle oled tänulik

Tänulikkus paneb märkama seda, mis sul on ja mille üle saad rõõmu tunda. Kui sa ei tea, millest alustada, siis pane kirja kasvõi see, et sul on katus pea kohal, tuba soe ja toit laual. Peagi märkad, et nimekirja lisandub asju juurde ja juurde. Tänulikkus on üks külluse alustaladest.

2. Pea maha korralik pööripäeva söömaaeg

Toas olles piisab, kui kaunistad laua roheliste ja kollaste küünaldega ning kaunite värviliste sügislehtede ja lilledega. Kindlasti valmista söögiks head ja väekat toitu - seene- ja marjapirukaid, kõrvitsast valmistatud hõrgutisi. Ära unusta ka marju, õunu ja pirne. Enne sööma asumist täna loodust ja emakest Maad. Kui pead söömaaega väljas, siis süüta ka pisike lõke.

3. Taasta oma kodus harmoonia ja tasakaal