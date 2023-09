Alkeemia lugemisnurk | Mis on see miski, mis ajab ühed lahku, kuid lubab teistel jääda kirglikeks armastajateks?

Kas mäletad seda tunnet, kui olid armunud? Ma väga loodan, et tead, millest räägin. Kiirelt kaduv aeg, kui olite koos; meeletu igatsus, kui viibisite eraldi. Nendel hetkedel oli justkui enesestmõistetav, et see sügav emotsioon ja olukord jäävad kestma.

Olgugi et enamik paare kogeb aja möödudes tunnete jahtumist, kulgevad mõned liidud armumise mullis veel aastakümneid edasi. Mis on see miski, mis ajab ühed lahku, kuid lubab teistel jääda kirglikeks armastajateks? Kas neil on lihtsalt vedanud või on see midagi maisemat – retsept, mida igaüks saab kogeda ja järgi teha?

Mis võimaldab armastusel kesta? Milline on elu armastus? Miks mul seda veel ei ole? Kas tema on minu jaoks see õige? Kui oleks, siis sa seda küsimust vist ei esitaks? Tegelikult on ka tema see õige, aga sellest saad lugeda juba järgmistel lehekülgedel.

Kas armastus esimesest silmapilgust on võimalik? Kas see suur tunne üldse saab kesta kuni surmani? Pikaaegse õnneliku suhte võti ei seisne mitte niivõrd õige inimese leidmises, kuivõrd oskuses saada hakkama väljakutsetega. See tähendab üheskoos navigeerimist elumerel, ilma karidele otsa sõitmata.

Tõenäoliselt oled palju kordi kuulnud, et õnn algab sinust ene - sest, mitte väljastpoolt, sest keegi teine ei saa sind õnnelikuks teha. Ometi oled olnud kõige õnnelikum just armununa – kuid seda tunnet ei koge ju üksi, ikka ja alati on pildis keegi veel. Nõnda igatsetaksegi seda erilist, ainukest ja õiget.

Võiks ju olla ise õnnelik ja elu sealjuures väga lihtne. Paradoksaalsel kombel saabub aga õndsus alles siis, kui oled armunud ja su tunnetele vastatakse samaga. Kui vastaspool jääb ükskõikseks või isegi tõrjuvaks, siis põhjustab olukord vaid valu – suurimat, mida oskad ette kujutada.

Puutun päevast päeva kokku inimestega, kes räägivad mulle oma suhteprobleemidest. Raskeid olukordi on mitmeid: üksindus, tülitsemine, keerulised valikud, haigused, vaesus, hirmud, lahkuminek.