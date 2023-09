Interaktiivne tehisintellekt ihub hammast ChatGPT tähesärale

Olgu täpsustatud, et ta ei tööta enam Google'is ega esinda selle ettevõtte strateegilist arusaama. Valdkonda hästi tundva inimesena pole ta loomulikult sellest eemaldunud, vaid juhib avalikku huvi teenindava ettevõtte põhimõttele rajatud alustavat TI-firmat Inflection AI . Selle tooteks on asutajate nägemuses lahke ja abivalmis vestlusrobot Pi. Robot oskab vastata tervele reale küsimustele, mis võivad ulatuda üldistest teadmistest isiklike suheteni ja naljakatest tõsisteni, väidetakse firma tutvustuses.

Ideed on õnnestunud päris hästi müüa, sest eelmisel aastal alustanud ettevõtmist on toetatud juba 1,2 miljardi dollariga. Firmaga on liitunud rida TI-spetsialiste, kes veel hiljuti töötasid DeepMindi, Google'i, Meta, Microsofti ja OpenAI palgal. Taolise siirdumise taga võib rahaga seotud motivatsioonist suuremaks pidada millegi olulise ärategemist, juhindudes mainitud suurte börsifirmadega võrreldes teistsugustest väärtustest. Nagu kinnitab Mustafa: „Eesmärk pole kunagi olnud midagi muud kui see, kuidas teha maailmas midagi head“.