Maagiline külgetõmbeseadus | Vägi on sinu sees

Kõik, mida oled oma elus saanud, on sinu mõtete ja tunnete tulemus ning see kehtib ka kõigi sinu suhete – nii varasemate kui ka praeguste kohta.

Lisaks tähendab see, et kõik sinu keerulised suhted on sinuni jõudnud su varasemate mõtete ja tunnete külgetõmbe mõjul.

Kui inimesed kuulevad esmakordselt seda osa Saladusest, meenutavad nad sageli oma varasemaid raskeid või isegi vägivaldseid suhteid. Nad ei suuda mõista, kuidas keegi võiks sellist olukorda endale ise ligi tõmmata. Mitte keegi ei tõmbaks tahtlikult oma ellu keerulist või rasket suhet, aga kui soovid mõnda oma konarlikku suhet parandada, siis on kasulik mõista, et tõmbasid selle suhte oma ellu mingi kindla põhjusega. Enamasti tõmbame keerulisi olukordi ligi selleks, et äratada endas peituvat sisemist väge.

Sul on praegu valikuvõimalus. Kas tahad pigem uskuda, et kõik sõltub lihtsalt õnnest ja halvad asjad võivad sinuga juhtuda igal ajal? Kas tahad pigem uskuda, et sul pole mingit kontrolli oma suhete ega selle üle, kuidas teised sind kohtlevad?

Või tahad pigem uskuda ja teada, et sinu elukogemus on nüüd sinu enda kätes? Kas tahad teada, et tänu su mõtteviisile võivad sinu ellu tulla ainult head inimesed, head olukorrad ja head suhted? Sul on võimalus valida ja kogu sinu elukogemus muutub sõltuvalt sellest, mida otsustad mõelda.

Saa aru, et keegi ei saa tulla sinu ellu ja mõjutada sind negatiivselt, kui sa pole temaga samal sagedusel. Kui muudad oma mõtteid ja tõstad sagedust, siis pole tähtis, kui negatiivne või raskeloomuline on inimene – ta ei suuda sind mõjutada ega mõjutagi! Ja kui selle tulemuseks on keerulise suhte lõpp, siis ära heida meelt. Korda endale: „Sellest olukorrast tuleb ainult head.“ Ja nii lähebki. Õpi igast kogemusest. Peagi avastad, et pärast keerulise suhte purunemist tõuseb sinu õnnetase ajapikku kõrgemale kui kunagi varem. Iga suhe on tulnud sinu ellu kindla põhjusega, et sulle midagi õpetada ja sinu elu edasi liikuma panna.