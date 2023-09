Enesearmastuse kunst

Kas täiskasvanuna on võimalik õppida ennast armastama? Jah, see on võimalik, kuid see pole lihtne – see nõuab pühendumist ja järjepidevust. Üleöö ei muutu miski, enesearmastuse poole tuleb astuda väikeste sammudega.

Eelkõige alusta lihtsamast. Märka oma keha, tundeid ja mõtteid. Mida Su keha sulle räägib, mida ta vajab. Märka isegi väga väikseid ebamugavustundeid ja püüa neid kõrvaldada. Näiteks, kui midagi valutab või kuskil kehas on pinge, masseeri seda kohta või lihtsalt aseta oma soe hell käsi sinna kohta. Suuna sinna oma tähelepanu, märka oma vajadusi ja tee midagi enda jaoks, hoolitse enda eest, et ebamugavustunne kaoks. Kui kuskil puhub, siis sule aken või liigu teise kohta. Kui miskit ajab närvi, pööra sellele tähelepanud ja tegele sellega – ära ignoreeri oma vajadusi. Proovi luua enda jaoks olukordi, kus tunned end hästi. Need ei pea alati olema suured asjad. Meie elu koosneb pisikestest asjadest ja neid tulebki ja saabki muuta. Kui tahad süüa, juua, õhku – ka selliseid elementaarseid vajadusi lükatakse tihtipeale edasi. Kui sööd või jood midagi, siis naudi igat sõõmu, ela selles hetkes, mõtle kui palju neid meie elus on ja kui Sa õpid neid väikseid hetki väärtustama ja nautima, siis kogu Su elu on üks pisikeste naudingute jada.

Oled Sa tähele pannud kui palju Sinu sees on negatiivset sisekõnet? Kui palju Sa endaga riidled? Ja kui tihti Sa ütled endale midagi ilusat ja toetavad? Kes see on, kellega Sa sisemist monoloogi pead?

Ole iseenda hooliv lapsevanem. Hellita ja armasta oma sisemist last. Hellita sõnadega, hellita tegudega. Ära materda ennast. Kui märkad, et kuri lapsevanem on taas platsis, siis ütle „stopp“ ja palu tal lahkuda. Just just, visualiseeri kuidas ta lahkub toast. Loo enda vaimusilmas endale ideaalne lapsevanem ja suhtle hoopis temaga. Kuidas Sa tahad, et ta Sinuga räägiks ja Sinusse suhtuks. Mõttel on tohutu jõud. Kui suudad endale kõik võimalikud mured ette kujutada, siis suudad ka ideaalset lapsevanemat endale mõttes luua. Märka sisemise lapsevanema hoolt, rõõmu ja armastust. Võta endale eesmärgiks integreerida endasse hooliv lapsevanem. Teame ju küll, et uute harjumuste loomine võtab aega keskmiselt 21 päeva. Jälgi ja teadvusta igapäevaselt kumb vanem domineerib ja tee oma mõtlemises vastavad korrektuurid. Varsti kujuneb välja Sul uus mõttemuster ja seda negatiivset sisekõnet tuleb ette aina vähem ja vähem.